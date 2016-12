Scorpions karierę kończyli oficjalnie już kilka razy, ale na tak wyjątkowy festiwal postanowili przyjechać. Rockmani będą gwiazdą festiwalu, który w tym roku zostanie zorganizowany pomiędzy 22 a 24 czerwca, czyli w najdłuższe dni roku.

Scorpions to międzynarodowa gwiazda - znana m.in. z takich przebojów jak "Wind of Change", "Still Loving You", "When The Smoke Is Going Down" czy "Rock You Like a Hurricane". Bilety na festiwal trafią do sprzedaży jutro, tj. we wtorek 20 grudnia.

Tegoroczna edycja będzie już ósmą - w poprzednich brali udział tak wielcy artyści jak m.in. Queen, Elton John, Sting, Peter Gabriel oraz Red Hot Chili Peppers. Pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym przedsięwzięcia jest dziennikarz radiowy Darek Maciborek.