Album powstał we współpracy z takimi gwiazdami jak The Flaming Lips, John Grant, Vincent Neff (Django Django) oraz Harkin (Sky Larkin).

Współpraca z The Flaming Lips była dla nas najważniejszym momentem całego procesu powstawania płyty. Nie ma wątpliwości, że Wayne Coyne żyje i oddycha tym samym ekscentryzmem i optymizmem, które tak mocno są obecne w muzyce jego zespołu. Chłopaki idealnie wyczuli klimat naszego utworu i nadali mu niepowtarzalną tożsamość. Jestem bardzo dumny z tego, co wspólnie osiągnęliśmy – mówi Peter Wright.

Na "The Great Distraction" zespół podejmuje próbę analizy własnego znaczenia, poszukując równowagi w surowości życia, śmierci czy w procesie starzenia się.

Oto tracklista:

01. Mobilise

02. Deflect The Light (feat. The Flaming Lips)

03. Position

04. Radiart

05. Deeper In A Sky (feat. Harkin)

06. Gløwer

07. Trust Me (feat. Vincent Neff)

08. Everyone Is Falling

09. Radio Decay

10. Erase The Tapes (feat. John Grant)