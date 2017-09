Za co jeszcze kochamy zakupy w sieci? Przede wszystkim za to, że płacąc za wybrany towar, nie musimy już sięgać po gotówkę do portfela czy wypłacać jej z bankomatu.





Dzięki rozwiniętemu systemowi płatności w internecie możemy szybko, łatwo i przyjemnie zapłacić za swoje zakupy. Kiedy nasz koszyk zakupowy jest już pełny, wystarczy wybrać metodę płatności i zatwierdzić transakcję.





Płać szybko i wygodnie





Finalizując swoje zakupy, stajemy przed wyborem metody płatności. Wiele osób wciąż decyduje się na płatność przelewem, obawiając się skomplikowanego procesu płatności kartą. Każdorazowe podawanie wszystkich danych naszej karty faktycznie może być męczące i czasochłonne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, Visa wprowadziła usługę Visa Checkout. Dzięki niej szybko i wygodnie – w zasadzie za pomocą kilku kliknięć – zapłacimy za swoje zakupy. Kupowanie w internecie nigdy nie było tak proste!





Jak to działa? Wystarczy kilka chwil, by szybko i wygodnie móc płacić za swoje zakupy. Właśnie tyle zajmie nam rejestracja w usłudze Visa Checkout. Jeszcze tylko pamiętaj, żeby upewnić się w swoim banku, że masz ustawiony odpowiedni limit transakcji internetowych. Od tej pory, wybierając płatność z Visa Checkout, nie będziemy musieli za każdym razem wpisywać danych z karty. Wystarczy tylko podać login i hasło oraz zatwierdzić transakcję. Warto również podkreślić, że dużym ułatwieniem dla klientów jest możliwość rejestrowania w usłudze kilku kart debetowych i kredytowych.





Wygoda i bezpieczeństwo na pierwszym miejscu





Zakupy w internecie dają możliwość dokonywania transakcji w dowolnym miejscu i czasie. Z Visa Checkout wygodnie i szybko zapłacimy za swoje zakupy z telefonu czy tabletu, a nasza transakcja będzie zawsze bezpieczna. Zapewni to wielopoziomowy system zabezpieczeń, który wykorzystuje m.in. usługę 3-D Secure. Dzięki temu zyskujemy pewność, że nasze pieniądze są pod kontrolą.





A co jeśli trafimy na nieuczciwego sprzedawcę i nie otrzymamy towaru, za który zapłaciliśmy? Visa Checkout zapewnia takie same przywileje, jakie przysługują nam w przypadku tradycyjnej płatności kartą. Jeżeli nie otrzymamy zamówionego towaru czy też usługa, za którą zapłaciliśmy, nie zostanie zrealizowana, możemy ubiegać się o zwrot środków, korzystając z procedury chargeback.





Visa Checkout to nowoczesne rozwiązanie, które zapewnia wygodę, bezpieczeństwo i oszczędność czasu podczas płacenia w internecie. Odwiedź stronę www.visa.pl i poznaj korzyści jakie daje Visa Checkout. Regulamin usługi Visa Checkout na visa.pl