Jak usunąć konto Google ze smartfona? Pierwszy sposób sprawi, że na telefonie nie zostaną żadne nasze dane - znikną zdjęcia, przechowywane pliki, muzyka, nasze ustawienia… Smartfon będzie w takim stanie, jak po wyjęciu z pudełka. Wystarczy wejść (w przypadku Samsunga S8) w ustawienia i dotknąć opcji "zarządzanie ogólne", a następnie wybrać "resetowanie".

Co jednak zrobić, gdy chcemy usunąć konto, a jednocześnie nie stracić naszych plików? Mamy dwa sposoby. Jeden, znacznie prostszy, polega na wejście w menu "ustawienia", a potem w "konta" (w różnych wersjach systemu Android opcja ta może nazywać się inaczej) - następnie wybieramy Google - wtedy pojawi się lista kont dostępnych na telefonie. Wybieramy to konto, które ma zniknąć, potem wystarczy dotknąć w prawym górnym rogu na trzy pionowo ustawione kropki i wybrać "usuń".

Druga metoda jest przeznaczona dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Potrzebujemy aplikacji, która jest menedżerem plików (zwykle producenci udostępniają ją od razu na telefonie, w przeciwnym wypadku trzeba ją będzie ściągnąć). Następnie wchodzimy do katalogu data/system, szukamy pliku accounts.db i go usuwamy. Na niektórych urządzeniach tego pliku nie ma, trzeba więc wejść do katalogu data, potem do katalogu system i na koniec do katalogu sync, a w nim usuwamy account.xml.