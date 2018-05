Jak ogłosił Huawei na specjalnie w tym celu zorganizowanym śniadaniu prasowym, kwiecień przyniósł najlepsze wyniki sprzedaży w historii firmy w Polsce. Huawei osiągnął prawie 36-procentowy udział w rynku smartfonów pod względem ilości sprzedanych telefonów i prawie 34-procentowy pod względem ich wartości. W obu przypadkach oznacza to wzrost o ponad 13 punktów procentowych w ciągu roku – to dane w oparciu o badania GfK Polonia.

Samsung kwietniowymi wynikami się nie chwali (a Huawei rozpowszechniać ich nie może), chwali się za to danymi za pierwszy kwartał – bo ujęcie roczne, półroczne i kwartalne jest dla tej firmy najważniejsze. I tu wg. GfK Polonia, udział Samsunga w polskim rynku smartfonów wynosił 31,1 proc. (w ujęciu ilościowym). Oznacza to wzrost rok do roku o blisko 2 punkty procentowe. Huawei był drugi z wynikiem 29,3 proc.

Wynika z tego, że:

1. Kwiecień był miesiącem w którym Huawei został liderem rynku, ale nie wiadomo, jak zakończy się to w ujęciu kwartalnym, półrocznym i w końcu rocznym. Tendencja wzrostowa chińskiego producenta jest jednak bezsporna.

2. W Polsce mamy teraz dwóch liderów rynku którzy idą łeb w łeb, a różnice między nimi są minimalne.