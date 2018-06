/ Unia Europejska / Ewa Rykowska

Te i inne pytania bez wątpliwości stały się przyczynkiem do powstania jednego z bezprecedensowych w skali kraju wydarzeń – Akademii Kobiet. 23-24 czerwca 2018 roku już po raz trzeci Panie związane ze światem biznesu spotkają się na wyjątkowej Akademii. Dwa dni wydarzeń zaplanowanych w podwarszawskim Hotelu Brant wypełnią nie tylko prelekcje, ale też szereg aktywności dla ciała i ducha. Uczestniczki czeka między innymi sesja networkingowa, konkurs wizytówkowy, wernisaż wystawy czy uroczysta gala z pokazem tańców.

Sukces to widzieć człowieka

Jak mówi Monika Lichota – pomysłodawczyni Akademii Kobiet (wcześniej Bałtowskiej Akademii Kobiet) – całe wydarzenie zrodziło się z potrzeby serca i wieloletniej współpracy z kobietami, tak jak ona zaangażowanymi w rozwój zawodowy. Lata pracy w branży marketingowej były dla Moniki równocześnie latami zdobywania doświadczenia i poznawania ludzkich historii. Sama również poszukiwała odpowiedniej drogi podejścia do swojego życia zawodowego i rozwoju niekolidującego z pozostałymi aspektami życia. Jej osobiste poszukiwania, spotkania z ludźmi, doprowadziły do pomysłu zorganizowania wydarzenia o początkowo lokalnym charakterze, skierowanego do kobiet aktywnych zawodowo. Skromne plany przeszły jednak oczekiwania samej organizatorki, a na promowane w sieci wydarzenie, zgłosiła się spora liczba uczestniczek. Całość dopięła się w kilkudniową propozycję prelekcji i warsztatów, a atmosfera zbudowana wokół nich od początku sprzyjała profesjonalnemu wizerunkowi Akademii. W Akademii wszystko jest „szyte na miarę” potrzeb uczestniczek. Nienarzucająca się forma to dbałość o komfort Pań, a możliwość wysłuchania prelekcji praktyków biznesu przeplata się z okazją uczestniczenia w eleganckim bankiecie czy wernisażu. „Takie dni spotkań dla kobiet na co dzień wielozadaniowych i bardzo wydajnych zawodowo to niezwykła okazja, by spotkać się z koleżankami, zadbać o swoje dobre samopoczucie, sięgnąć po inspiracje, które często później przekuwają się na osobiste i zawodowe sukcesy. Taki długofalowy efekt to z pewnością również jeden z większych sukcesów Akademii” – konstatuje Monika.

Life & work balance

Polki nadal uczą się osiągać kompromis pomiędzy życiem zawodowym a osobistym bez zbędnych poświęceń. Poczucie winy czy dyskomfort psychiczny znacznie obniża efektywność pracownika, co zdaje się zauważać coraz szersza grupa pracodawców. Dotyczy to również Pań, które podjęły się samodzielnego prowadzenia interesów w przeróżnych sektorach. Ich praca wymaga wielozadaniowości i ciągłej gotowości na zmianę. Naprzeciw tym dylematom wychodzi oferta Akademii Kobiet, gdzie każda z uczestniczek ma szansę wzmocnić obraną przez siebie drogę zawodową, zweryfikować podejście do równowagi między życiem osobistym i zawodowym, oraz po prostu spędzić miły, inspirujący czas w gronie koleżanek.

Wbrew swojej nazwie Akademia Kobiet nie jest wydarzeniem o charakterze wyłącznie kobiecym. Od początku pojawiają się na niej partnerzy bądź współpracownicy uczestniczek, a prelegentami lub prowadzącymi również zdarzają się być panowie. To ważne w perspektywie dialogu płci na rynku pracy i obustronnego zrozumienia.

Akademia duszy i ciała

Tegoroczna Akademia Kobiet będzie dwudniowym spotkaniem, podczas którego nacisk jak zwykle położony zostanie na nawiązywanie relacji, a tematy biznesowe zgrabnie przeplotą się ze zdrowotnymi i lekkimi rozmowami o relacjach. Nie zabraknie atrakcyjnych rozrywek i chwil relaksu da każdego. Akademia tym razem odbywać się będzie w nowym miejscu, a poprowadzi ją Olivier Janiak. Na scenie pojawią się osobowości znane ze świata biznesu, jak również show biznesu, m.in. Katarzyna Cichopek, Beata Sadowska, Hanna Bakuła, Jakub Wesołowski, Natalia Bogdan, Artur Sójka, Dominika Nawrocka, Natalia Kościuk, Dominika Zaborowska, Joanna Salwa, Karolina Malinowska, Zuzanna Podkowicz. Uczestnicy zaproszeni są na wernisaż wystawy Miłosławy Skoczek – Śliwińskiej, a zaplanowaną na zakończenie pierwszego dnia uroczystą galę uświetni pokaz tańców Roberta Kochanka. Każda z uczestniczek Akademii otrzyma na zakończenie certyfikat uczestnictwa.