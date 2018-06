Jak zachować długą żywotność sprzętu?



Kupując elektronarzędzia, takie jak wiertarka, szlifierka, młot udarowy czy też polerka, chcemy, aby działały one jak najdłużej. Musimy jednak pamiętać, że ich żywotność zależy nie tylko od jakości materiałów użytych podczas produkcji, ale także tego, w jaki sposób używamy narzędzi i jak o nie dbamy. Liczy się nie tylko zachowanie czystości czy też właściwa konserwacja sprzętu, ale także dobór odpowiednich akcesoriów. Podpowiadamy, jak dbać o elektronarzędzia, aby działały bez zarzutu.



Używaj sprzętu zgodnie z przeznaczeniem



To podstawowa zasada gwarantująca nam długą żywotność sprzętu. Jeżeli będzie on poddawany dużym przeciążeniom, do których zwyczajnie nie jest przystosowany, przestanie działać poprawnie lub ulegnie zniszczeniu, czego na pewno chcemy uniknąć. Urządzeniem, którego często używa się niezgodnie z przeznaczeniem, jest wiertarka. Chociaż służy ona do wiercenia otworów w różnych materiałach, część osób posługuje się nią podczas szlifowania czy też mieszania substancji. Taka eksploatacja znacząco skraca jej żywotność. Używając elektronarzędzi, pamiętajmy również o tym, aby unikać nadmiernego nacisku na urządzenie, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia używanego osprzętu. Może to nadmiernie obciążyć samo elektronarzędzie, prowadząc do jego całkowitego zniszczenia. Na rynku dostępne są urządzenia przeznaczone zarówno do użytku amatorskiego, jak i półprofesjonalnego i fachowego. Zanim zatem kupimy sprzęt, warto zastanowić się, w jaki sposób będziemy go użytkować. W tym wypadku liczy się nie tylko cena, ale przede wszystkim odpowiednie dopasowanie parametrów technicznych sprzętu do rodzaju wykonywanych prac. Zagwarantuje to optymalną żywotność elektronarzędzi.



Stosuj odpowiedni osprzęt



Aby używane urządzenia zachowały swoją trwałość przez długi czas, należy nie tylko dostosować ich parametry użytkowe do rodzaju wykonywanych prac, ale także odpowiednio dopasować osprzęt, który zamierzamy stosować. Decydując się na nasadki i końcówki robocze wykonane z kiepskiej jakości materiału, narażamy cały sprzęt na zniszczenie. Niezwykle ważną kwestią jest nie tylko jakość osprzętu, ale także dopasowanie go do obrabianego materiału. Inną końcówkę roboczą zastosujemy bowiem w przypadku miękkiego drewna, a inną, gdy pracujemy w betonie. Zasada ta tyczy się nawet wysokiej jakości sprzętu pochodzącego od najlepszych marek produkujących elektronarzędzia. Ważne jest również to, w jakim stanie znajduje się osprzęt. Musi on być odpowiednio ostry. W przeciwnym razie praca za jego pomocą będzie bardziej czasochłonna i mniej efektywna. Dodatkowo takie warunki sprawiają, że wymaga ona użycia większej siły, przez co jest męcząca. Może to doprowadzić do przegrzania poszczególnych podzespołów sprzętu, a w konsekwencji jego nadmiernego przeciążenia.



Dokładnie czyść elektronarzędzia



Systematyczne czyszczenie elektronarzędzi to kolejny ważny aspekt dbania o posiadany sprzęt. Aby urządzenia działały bez zarzutu, ekspert sklepu Budujesz.pl radzi, by czyścić je po każdym użyciu. Wówczas będą one mniej podatne na uszkodzenia wynikające z zabrudzeń, co zdecydowanie zwiększa ich żywotność. Szczególną uwagę należy zwrócić na narzędzia, które pracują w warunkach dużego zapylenia i z materiałami pylącymi, takimi jak drewno czy też płyty gipsowo-kartonowe. Pył bowiem skutecznie wnika w poszczególne części sprzętu i potrafi je zablokować, co prowadzi do unieruchomienia urządzenia. Z tego względu warto decydować się na elektronarzędzia, które pozwalają na odsysanie pyłu w trakcie pracy. Aby było to możliwe, sprzęt musi być dostosowany do współpracy ze specjalnymi odkurzaczami, które wciągają pył. Drobne zanieczyszczenia możemy usunąć również za pomocą sprężonego powietrza. Warto również systematycznie czyścić przewody wentylacyjne. W tym celu należy użyć wilgotnej szmatki lub miękkiej szczoteczki. Przy użyciu szmatki z mikrofibry, irchy lub bawełny trzeba pozbywać się kurzu, który jest równie niebezpieczny co pył.



Zadbaj o odpowiednie smarowanie sprzętu



Jeżeli zauważymy, iż z czasem stosowane urządzenie zaczyna słabnąć, może to oznaczać brak smarowania, które jest niezbędne, aby elektronarzędzie efektywnie pracowały. Podczas użytkowania sprzętu smar wytapia się dzięki wysokiej temperaturze, sprawiając, że zmniejsza się tarcie poszczególnych podzespołów, co pozytywnie wpływa na ich działanie, a także wydłuża żywotność. Jak wskazuje nasz ekspert, na rynku dostępne są specjalne preparaty czyszcząco-smarujące, które ułatwiają nam dbanie od sprzęt. Pamiętajmy jednak, by używać ich zgodnie z przeznaczeniem, a także według instrukcji zawartej na opakowaniu środka i zaleceniami producenta sprzętu. Jeśli obawiamy się, iż samodzielne smarowanie może wyrządzić naszemu sprzętowi więcej szkód niż pożytku, udajmy się do autoryzowanego serwisu.



Wymieniaj zużywające się części



Jeżeli zależy nam na długowieczności sprzętu, powinniśmy systematycznie wymieniać jego podzespoły, gdyż podlegają naturalnemu zużyciu, nawet jeśli są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Niewłaściwie działające części nie tylko wpływają negatywnie na efektywność pracy, ale również prowadzą do szybszego zużycia elementów im towarzyszących, co w konsekwencji może uszkodzić cały sprzęt.



Podsumowując, jeśli zależy nam na tym, aby elektronarzędzia służyły nam przez lata, musimy o nie odpowiednio dbać. Ważne jest przede wszystkim używanie ich zgodnie z przeznaczeniem i stosowanie właściwego osprzętu. Nie możemy zapomnieć także o regularnym czyszczeniu, wymianie elementów podlegających naturalnemu zużyciu oraz odpowiedniej konserwacji sprzętu przy pomocy specjalistycznych smarów. Dzięki tym zabiegom należycie zadbamy o nasz sprzęt.