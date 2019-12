Prokurator IPN w Rzeszowie skierował do sądu akt oskarżenia za negowanie na Twitterze niemieckich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady w okupowanej Polsce oraz za nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych. Oskarżony Marek K. przyznał się do winy.

To pierwsze tego typu postępowanie pionu śledczego IPN dotyczące negacji zbrodni niemieckich nazistów w przestrzeni internetowej. Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Brzozowie na Podkarpaciu. Oskarżonemu grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do lat trzech. Sprawca Marek K. na portalu internetowym zamieścił komentarze, które w sposób wyraźny negowały organizatora obozów zagłady w okupowanej Polsce, czyli III Rzeszę Niemiecką. W jego komentarzach był zapis, że obozy zagłady nie były polskie czy niemieckie, ale że to były obozy żydowskie. I taki komentarz ukazał się dwukrotnie. Tego typu zachowanie w sposób oczywisty godzi w prawdę - powiedział prowadzący postępowanie w tej sprawie prok. Artur Grabowski z Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie. Słynny negacjonista Holokaustu nie zostanie wpuszczony do Polski? Jest reakcja szefa MSZ na apel Izraela Zobacz również Każdy wie, przynajmniej w Polsce, że obozy zagłady były obozami utworzonymi i prowadzonymi przez niemieckich okupantów - podkreślił prokurator. Kolejny zarzut nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych wiąże się z wypowiedziami oskarżonego, które przejawiały - jak wyjaśnił prok. Grabowski - wrogość wobec osób należących do narodowości żydowskiej. Prokurator zaznaczył, że 43-letni Marek K. - przesłuchany w charakterze podejrzanego - przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Sprawę rozstrzygnie teraz Sąd Rejonowy w Brzozowie; zgodnie z jego właściwością miejscową. W ocenie prokuratora, wpisy Marka K. na Twitterze były, publicznym i wbrew faktom, zaprzeczaniem zbrodniom nazistowskim, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.