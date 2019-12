O projekcie "Rozmowy Polaków" Hołownia - który na początku grudnia zapowiedział wolę startu w przyszłorocznych wyborach prezydenckich - poinformował na filmie zamieszczonym w mediach społecznościowych. Projekt ma być jednym z pierwszych działań prekampanijnych.

Musimy zacząć mówić do siebie inaczej, szczerze i odważnie. (…) Doszliśmy to tego, że sytuacja w jakiej znalazł się nasz kraj jest dla wielu z nas, problemem, bólem. Polska w ciągłej kłótni, wzajemnej pretensji, bez szacunku dla każdego z nas. Tak być nie musi – podkreślił na nagraniu Hołownia.

Wyobraźcie sobie, ile mogłoby się wydarzyć dobrego, gdyby naszą energię, którą teraz zużywamy na spory, przekierować na rozwój Polski, przygotowanie jej na wyzwania, które stawia przyszłość - wskazał.

Zapowiedział, że po Nowym Roku przedstawi program dla Polski, która chce i może się rozwijać. Jego filary to solidarność społeczna, środowisko naturalne, samorządność i działalność obywatelska. Program jest gotowy, ale żeby optymalnie rozłożyć w nim akcenty, potrzebna mi jest wasza pomoc – powiedział Hołownia. Wizja Polski, którą chcę się z wami podzielić nie będzie kompletna, bez waszego głosu, bez waszego wsparcia – dodał.

Hołownia radzi, by zamiast kłócić się przy świątecznym stole o politykę, włączyć się w projekt "Rozmowy Polaków" i w jego ramach odpowiedzieć na cztery pytania: co jest naszą największą siłą i największym, unikalnym talentem, co nas najbardziej dzieli, czego obawiamy się najbardziej oraz o jakiej Polsce marzymy.

Wiem, że nie wszystkie te pytania są przyjemne, ale by ruszyć się do przodu musimy zmierzyć się również z tym, co dla nas wszystkich trudne. Od samego mówienia: kochajmy się, Polska się nie zmieni – powiedział.

Hołownia zachęca, by dyskutować i dzielić się z nim opiniami np. na jego stronie internetowej. Mój zespół zbierze wszystkie wasz odpowiedzi, rozmowy, propozycje i w połowie stycznia wrócimy do was z podsumowaniem, mapą naszych wspólnych marzeń, trosk i celów oraz programem, który będzie wierzę w to mocno odpowiedzią na zgłoszone przez was problemy i oczekiwania – dodał.