Ziobro na poniedziałkowej konferencji prasowej podkreślił, że matki decydują się zostawić dziecko w tzw. oknie życia m.in. wtedy, gdy wiedzą, że nikt nie będzie miał do nich za to pretensji. Jak zaznaczył, zdarza się jednak, że pozostawienie dziecka w "oknie życia" powoduje uruchomienie postępowań karnych pod kątem porzucenia dziecka. Sam jestem poruszony takimi sytuacjami - dodał.

Minister dodał, że takie wydarzenia miały miejsce co najmniej dwa razy bieżącego roku i były nagłaśniane przez media. W jego ocenie, może to zniechęcić matki w trudnej sytuacji do decyzji o pozostawieniu dziecka w "oknie życia" i jednocześnie skłonić je do aktów desperacji.

Jak podkreślił minister, chciałby, aby takie sytuacje nie miały miejsca i aby prokuratury oraz policja nie wszczynały postępowań o porzucenie dziecka w takich sprawach. Zaznaczył, że zgodnie z Kodeksem karnym, porzucenie dziecka to pozostawienie go bez opieki i niezagwarantowanie mu elementarnego bezpieczeństwa.

Ziobro poinformował, że wydał, podpisał i wysłał zalecenia do prokuratorów, aby nie wszczynali postępowań w związku z porzuceniem dziecka w sytuacji, kiedy takie dziecko znajdzie się w oknie życia. Zalecam, aby nie były czynione działania związane z poszukiwaniem matki. Jest to niedopuszczalne w takich sytuacjach - podkreślił.

Według szefa resortu sprawiedliwości, jeśli nie ma podejrzeń, że doszło do jakichś innych przestępstw wobec dziecka, to zgodnie z ideą "okien życia" postępowania nie powinny być prowadzone, a matka nie powinna czuć się osobą ściganą i poszukiwaną.

Pozostawienie dziecka w oknie życia nie jest aktem porzucenia - podkreślił Ziobro.