Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 996 hPa i będzie rosnąć.

W środę będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu, w obszarach podgórskich opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a w górach śniegu. Rano lokalnie mgły, ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od 3°C na południu do 6°C na zachodzie; w obszarach podgórskich od 0°C do 3°C. Wiatr na zachodzie słaby, zmienny, na wschodzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 65 km/h, będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu, na południu również deszczu ze śniegiem, w obszarach podgórskich i w górach opady śniegu. Temperatura minimalna od 0°C na południu do 3°C na zachodzie i nad morzem, w obszarach podgórskich od -2°C do 0°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 60 km/h, będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu, na południu i krańcach wschodnich również deszczu ze śniegiem, w obszarach podgórskich i w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 2°C na południowym wschodzie do 5°C na zachodzie i nad morzem, w obszarach podgórskich od 0°C do 2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie porywisty, północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 65 km/h, będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

W Warszawie w środę zachmurzenie na ogół duże, możliwe większe przejaśnienia. Okresami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie przeważnie duże. Okresami opady deszczu, możliwy też deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna 2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W czwartek zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.