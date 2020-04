Tempo w jakim SUV-y zdobywają popularność jest niesłychane. Świadczyć o tym mogą rekordowe wyniki SEAT-a za 2019 rok. Z najnowszego raportu hiszpańskiej marki wynika, że aż 44 proc. z ponad 574 tys. sprzedanych w ubiegłym roku aut stanowiły SUV-y: SEAT Arona, Ateca i Tarraco. - W Polsce segment SUV zyskuje ostatnio szczególne uznanie w oczach osób zarządzających flotami firmowymi. Właśnie Arona w plebiscycie Fleet Awards Polska zdobyła tytuł najlepszego auta dla menedżera. Co ciekawe, po raz pierwszy w historii konkursu, produkty, usługi i samochody flotowe wybierali nie tylko menedżerowie flot, osoby odpowiedzialne za zakupy i departamenty administracji, ale również przedsiębiorcy, w tym właściciele małych i średnich firm. – powiedział dziennik.pl Damian Nowicki, dyrektor sprzedaży marki SEAT.

Zwycięska Arona jest najmniejszym modelem SUV w gamie SEAT-a. Jednak wymiary mogą mylić, ponieważ jej kompaktowe nadwozie skrywa funkcjonalne i zaskakująco obszerne wnętrze. Na tle rywali wyróżnia się też sportowym designem, za którym podąża dynamika prowadzenia. Podczas jazdy po mieście urzeka poręcznością, a na autostradach zaskakuje komfortem. - Arona jest na czasie również w dziedzinie technologicznych nowinek wspomagających człowieka za kierownicą. A wszystko to w połączeniu z intuicyjną obsługą, szeregiem multimediów, atrakcyjnie skalkulowaną ceną i 5-letnią gwarancją daje naprawdę ciekawą propozycję dla osób poszukujących nietuzinkowego auta do firmy. – podkreślił Damian Nowicki.

Jak przesiąść się do SEAT-a Arony?

Tu SEAT również staje na wysokości zadania i wspólnie z Volkswagen Financial Services w ramach programu SEAT for Business oferuje trzy możliwości finansowania. Nowoczesny Leasing Moc Niskich Rat z wysoką wartością wykupu lub klasyczny Leasing Moc Niskich Kosztów to dwa rozwiązania dedykowane dla najmniejszych firm, korzystających nawet z jednego auta. W obu przypadkach opłata wstępna może być zerowa, a procedury są tak proste, że decyzja o przyznaniu finansowania zapada w zaledwie 90 minut.

Przedsiębiorcy z parkiem liczącym co najmniej 15 samochodów powinni z kolei spojrzeć na korzystne rozwiązania nazwane przez hiszpańskiego producenta Full Service Leasing.

– SEAT oferuje szeroką gamę samochodów, która odpowiada na różnorodne potrzeby przedsiębiorców, a Full Service Leasing to jedno z najbardziej konkurencyjnych obecnie rozwiązań finansowych dla firm – powiedział Maciej Zwiewka, kierownik sprzedaży flotowej w Volkswagen Financial Services. – Mocnymi punktami FSL są nie tylko znakomite warunki, ale także elastyczność i indywidualne podejście do klienta. Przedsiębiorca w szybki i łatwy sposób otrzymuje dynamiczne i niezawodne auto, a dzięki jednej stałej racie oraz jednej fakturze łatwiej mu kontrolować firmowy budżet – zauważył Maciej Zwiewka.

Wybierając Full Service Leasing SEAT-a przedsiębiorca zapewnia sobie możliwość użytkowania floty samochodów bez dodatkowych i nieprzewidywalnych wydatków. Podczas całej umowy (trwającej od 2 do 5 lat) w stałej i niskiej miesięcznej racie zawarty jest koszt finansowania pojazdów (klient spłaca jedynie przewidywaną utratę wartości pojazdów w okresie umowy, a nie całą ich cenę) oraz dodatkowe usługi. Są to m.in.:

całodobowa opieka Assistance z autem zastępczym,

pełna opieka serwisowa ASO SEAT, czyli przeglądy okresowe, zakup materiałów eksploatacyjnych (poza paliwem) i części zamiennych,

naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne,

wymianę i składowanie opon,

z kolei karta paliwowa ułatwi optymalizację kosztów związanych z rozliczeniami tankowań.

– To co wyróżnia Full Service Leasing SEAT-a na tle rynku, to również możliwość pakietowego wieloletniego ubezpieczenia uwzględnionego w racie wynajmu – podkreślił ekspert Volkswagen Financial Services. – Zakres odpowiedzialności jest taki sam jak w przypadku ubezpieczenia rocznego, a przedsiębiorca ma gwarancję stałej stawki w całym okresie umowy, co oznacza brak ryzyka podwyżek związanych np. z sytuacją rynkową czy zaistniałymi szkodami – wyjaśnił Maciej Zwiewka.

Ile to kosztuje w praktyce?

Wcieliliśmy się w przedsiębiorcę, który na potrzeby floty złożonej z 15 samochodów zastanawia się nad wynajmem SEAT-ów Arona i Ateca. Założyliśmy, że oba SUV-y będą użytkowane przez 3 lata, a łączny limit przebiegu w tym czasie nie przekroczy 60 tys. km. Na opłatę wstępną przeznaczyliśmy tylko 10 proc. wartości początkowej, a z listy usług oferowanych w ramach Full Service Leasingu wybraliśmy: pełen serwis, wymianę i przechowywanie opon, assistance oraz samochód zastępczy. Po naszej stronie zostały jedynie koszty ubezpieczenia i paliwa. Efekt? Po krótkim czasie na skrzynkę mailową przyszła tabela z dwiema kalkulacjami – dla modeli Arona i Ateca.

Okazuje się, że przy naszych założeniach, miesięcznie za wynajem Arony z dynamicznym silnikiem 1.0 TSI/115 KM w bogatej wersji Full LED, zapłacilibyśmy dokładnie 985 zł netto. Większa o klasę i przestronniejsza Ateca to także niecały 1000 zł netto.

- W przypadku Full Service Leasingu SEAT-a wysokość faktury za finansowanie i zarządzanie flotą nie zmienia się przez cały kontrakt. Przedsiębiorcy nie grozi żadne ryzyko z tym związane – bierze je na siebie SEAT. Do tego dochodzą raporty o eksploatacji pojazdów czy usługa door-to-door, w ramach której pracownicy firmy flotowej zajmują się transportem aut na przeglądy czy wymiany opon. Dzięki takiemu pakietowi usług, prowadzący biznes klient ma spokojną głowę i może w pełni skupić się na swojej własnej działalności – ocenił Maciej Zwiewka.

Niezwykle istotne jest też to, że po zakończeniu kontraktu auta można wymienić na nowe modele SEAT-a na podobnych zasadach, a dotychczasowe oddać np. dilerowi, nie martwiąc się o odsprzedaż czy utratę wartości samochodów.

W równej, miesięcznej racie Full Service Leasing SEAT-a zapewnia liczne usługi, takie jak: serwisowanie i naprawy mechaniczne wyłącznie w Autoryzowanych Stacjach Obsługi, zakup, przechowywanie i wymianę opon, karty paliwowe, usługi Assistance 24, samochód zastępczy, ubezpieczenia i likwidację szkód. Można indywidualnie dobrać powyższe elementy programu – Full Service Leasing jest ofertą, którą można elastycznie dostosowywać do potrzeb firmy. Wysokość raty jest stała i nie zmienia się w zależności od upływu czasu leasingu. Dzięki temu przedsiębiorca ma świadomość, że nie ponosi ryzyka związanego z wartością rezydualną swojego auta, czy rosnącymi kosztami serwisowania.

