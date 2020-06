Wszyscy członkowie delegacji polskiej i amerykańskiej zostaną poddani testom w celu ich ochrony, jak również ochrony zarówno prezydenta Trumpa, jak i prezydenta Dudy – czytamy w odpowiedzi administracji Białego Domu - tak pisał w poniedziałek "Dziennik Gazeta Prawna". CZYTAJ WIĘCEJ TUTAJ >>>

W skład delegacji oprócz Andrzeja Dudy wchodzą prezydenccy ministrowie Krzysztof Szczerski i Paweł Soloch oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Wszyscy są odpowiedzialni za politykę bezpieczeństwa. Zabraknie za to np. ministra klimatu Michała Kurtyki czy Piotra Naimskiego, pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Według rozmówców DGP można się spodziewać deklaracji w kwestii znacznego zwiększenia obecności sił USA w Polsce, wychodzącego poza dotychczasowe doniesienia medialne.

Pod koniec września ubiegłego roku prezydenci USA i Polski podpisali "Wspólną deklarację na temat pogłębiania współpracy obronnej”. Oba kraje potwierdziły w niej „wolę dążenia do zawarcia międzynarodowych umów i porozumień niezbędnych do realizacji zwiększonej współpracy w zakresie infrastruktury oraz współpracy obronnej, w tym usprawnienia funkcjonowania sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Polsce”. Do tej pory brakowało konkretów. Teraz ogólne zapisy z tej deklaracji mają zostać sprecyzowane.