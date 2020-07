Umowę na pierwsze dwie baterie systemu Patriot, które mają chronić polskie niebo przed pociskami i samolotami przeciwnika, minister obrony Mariusz Błaszczak podpisał pod koniec marca 2018 r. To była tzw. pierwsza faza programu Wisła, za którą mieliśmy zapłacić przez kolejne lata prawie 5 miliardów dolarów. Połowę tej kwoty już przelaliśmy Amerykanom. Choć realizacja pierwszej fazy trwa, to wciąż nie udało się podpisać wszystkich umów offsetowych, czyli tego, na jakiej zasadzie polskie zakłady pozyskają technologię od amerykańskiego Raytheona. Kolejne terminy podpisania są przesuwane, i to mimo że inny amerykański koncern Lockheed Martin taką umowę już podpisał.

