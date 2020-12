Jak mogę zachęcić zatrudnionych do profilaktyki antycovidowej? Czy mam prawo pozyskiwać wiedzę, kto się zaszczepił, a kto nie? To tylko przykładowe pytania, które zadają sobie pracodawcy w związku ze startem Narodowego Programu Szczepień przeciwkoMuszą bowiem zapewnić bezpieczne warunki pracy, ale nie mogą zapominać, żesą dobrowolne. Faworyzowanie zatrudnionych, którzy się na nie zdecydują, może prowadzić do naruszenia zasady równego traktowania i wiązać się z koniecznością wypłaty odszkodowania.