Kompromitacja! Polski generał przegrał wojnę w cztery dni! Wojska wroga okrążyły Warszawę”. To tytuł tekstu, który można przeczytać na internetowej stronie „Super Expressu”. Jest to nawiązanie do niedawno zakończonych, o których informowali prezydent Andrzej Duda i minister obrony Mariusz Błaszczak. Konferencja była lakoniczna, a jej główny przekaz taki, że ćwiczenia się odbyły.