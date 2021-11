IMGW prognozuje opady śniegu i deszczu ze śniegiem, które w piątek popołudniu wystąpią na obszarze województw opolskiego, śląskiego oraz małopolskiego. Do piątkowego wieczoru miejscami spaść może do 10 cm śniegu.

Reklama

Wydano ostrzeżenia 1 stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla południowej i wschodniej części województwa opolskiego oraz południowej i zachodniej części województwa śląskiego. Ostrzeżenia obejmują 27 powiatów: żywiecki, bielski, cieszyński, pszczyński, wodzisławski, rybnicki, raciborski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, prudnicki, krapkowicki, opolski, strzelecki, oleski, kłobucki, częstochowski, tarnogórski, lubliniecki, mikołowski, gliwicki oraz powiaty miejskie Opole, Częstochowę, Rybnik, Żory, Bielsko Białą, Zabrze, Gliwice.

Aktualna pogoda, prognoza pogody>>>

Na tym terenie prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. IMGW określa prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń na 80 procent.

Ostrzeżenia RCB

Przed opadami ostrzega również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa również wysłało sms z ostrzeżeniem przed opadami śniegu.

Reklama

Opady w nocy będą przemieszczać się w kierunku północno-wschodnim, nad Ziemię Świętokrzyską, częściowo Lubelszczyznę, Mazowsze oraz województwo łódzkie po Podlasie. Miejscami będą one intensywne, lokalnie spadnie do 10 cm śniegu. W sobotę opady odsuną się nad północny wschód kraju, miejscami spaść może tam do 8 cm śniegu. Zrobi się też chłodniej, temperatura minimalna od -2 stopnie Celsjusza do 2 stopni, natomiast temperatura maksymalna wyniesie od 0 do 2 stopni, jedynie w niedzielę na wschodzie kraju do 6 stopni.

IMGW ostrzega, że opady śniegu i deszczu ze śniegiem znacząco utrudniać będą warunki na drogach i chodnikach. Od piątkowego popołudnia zalegać może śnieg lub błoto pośniegowe, a w sobotni poranek miejscami topniejący śnieg może zamarzać. Nawierzchnie dróg i chodników mogą być śliskie.

Intensywne opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu możliwe są również w niedzielę oraz w nocy z niedzieli na poniedziałek, tym razem w zachodniej połowie kraju. Miejscami spaść może do 10-15 cm śniegu.