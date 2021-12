Do "ofiar" afery e-mailowej z pewnością należy Dworczyk, który - jak to określił jeden z naszych rozmówców - znalazł się w stanie "politycznej zombifikacji", przez co szefowanie KPRM może być szczytem jego kariery. Czy e-maile ukazały coś kompromitującego? Zdaniem DGP, najcięższy kaliber ma ujawnieniejako "kadrowej" wymiaru sprawiedliwości. Niesmak budzą także dyskusje ludzi z KPRM o tym, jak nie udzielić dziennikarzom odpowiedzi na pytania. Zdecydowana większość przecieków to polityczna kuchnia - ciekawa, lecz wsobna. Bismarck miał powiedzieć, że "im ludzie wiedzą mniej o powstawaniu kiełbas i praw, tym lepiej w nocy śpią". Dzięki aferze e-mailowej zajrzeliśmy przez okno do masarni.