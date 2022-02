Takim wynalazkiem mogą się już pochwalić badacze z Politechniki Łódzkiej - prof. Grażyna Budryn, prof. Agnieszka Nowak i mgr Andrzej Jaśkiewicz. Razem opracowali folię na bazie skrobi, która może być wykorzystana np. do przechowywania żywności. Najważniejsza zaleta wynalazku? Folia jest w pełni biodegradowalna. To znaczy, że moglibyśmy ją wyrzucać do pojemnika na bioodpadki.