- Do emerytowanego papieża Benedykta XVI, którego stan zdrowia uległ w ostatnich godzinach pogorszeniu udał się papież Franciszek - poinformował Matteo Bruni. W komunikacie przekazanym dziennikarzom Bruni napisał, że po zakończeniu środowej audiencji generalnej Franciszek udał się do rezydencji w Ogrodach Watykańskich, by odwiedzić swego poprzednika.

- Przyłączamy się do niego w modlitwie za emerytowanego papieża - dodał rzecznik.

Wcześniej w czasie audiencji papież poprosił wiernych, by modlili się za Benedykta XVI i dodał, że jest on "bardzo chory".