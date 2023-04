Raków na sześć kolejek przed końcem rozgrywek jest liderem ekstraklasy i ma osiem punktów przewagi nad drugą Legią. Klub pewnie zmierza po mistrzostwo Polski.

Reklama

Wczoraj otrzymaliśmy wiadomość, że nie będziemy kontynuować pracy z trenerem, ale to nie czas na pożegnania. Musimy dokończyć rozpoczętą pracę i zostawić zespół na szczycie - stwierdził Lopez.

Reklama

Obecna umowa Papszuna obowiązuje formalnie do końca czerwca bieżącego roku, a praktycznie do 27 maja, kiedy to zostanie rozegrana ostatnia kolejka ekstraklasy. Raków pod wodzą Papszuna rozegra jeszcze siedem spotkań: sześć w lidze i finał Pucharu Polski z Legią Warszawa na Stadionie Narodowym.

Papszun jest najdłużej pracującym trenerem w jednym klubie ekstraklasy. Szkoleniowiec, który w sierpniu skończy 49 lat, prowadzi Raków od 18 kwietnia 2016 roku, gdy ten zespół występował jeszcze w drugiej lidze.

Za jego kadencji Raków rozegrał 281 spotkań: 129 w ekstraklasie, 68 w 1. lidze, 42 w 2. lidze, 27 w Pucharze Polski, dwa w Superpucharze i 12 w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Zwycięstw było 162, remisów 63, a porażek 56.