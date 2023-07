Kolejny rządowy program dotacji dla samorządów - tym razem 2,5 mld zł na odbudowę zabytków - budzi kontrowersje. "Pieniądze przyznano według klucza partyjno-kościelnego" - przekonują samorządowcy i kierują zawiadomienie do NIK. Łącznie zestawienie zawiera 4,8 tys. finansowanych pozycji. Wstępna analiza pokazuje, że co najmniej 3 tys. to obiekty sakralne, na których remont ma zostać wydane co najmniej 1,4 mld zł.

Rząd tłumaczy, że propozycje oceniła komisja powołana przez premiera. Obiekty sakralne można też dotować poprzez Fundusz Kościelny, tyle że tam warunki dofinansowania są dużo mniej atrakcyjne. Reklama Więcej we wtorkowym wydaniu "Dziennika Gazety Prawnej"