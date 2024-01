Pieniądze z funduszu resortu sprawiedliwości niezwykle hojnie płynęły do osób związanych z byłą władzą. Część podmiotów już nie istnieje, co generuje problemy ze sprawdzeniem, na co dokładnie zostały wydane milionowe kwoty. Od 2017 roku na znikające fundacje i stowarzyszenia wydano 216 milionów złotych.