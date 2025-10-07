Kino czasów PRL-u to prawdziwa kopalnia kultowych cytatów, które weszły do języka codziennego. "Kopernik była kobietą!" czy "Nie ma takiego miasta – Londyn! Jest Lądek, Lądek-Zdrój…" słyszał chyba każdy, ale... czy potrafisz przypisać je do właściwego filmu? Sprawdź swoją pamięć i wiedzę filmową w naszym quizie!

