"Tu jest jakby luksusowo". QUIZ z cytatów z kultowych filmów PRL. Zdobędziesz komplet punktów?
dzisiaj, 15:19
Kino czasów PRL-u to prawdziwa kopalnia kultowych cytatów, które weszły do języka codziennego. "Kopernik była kobietą!" czy "Nie ma takiego miasta – Londyn! Jest Lądek, Lądek-Zdrój…" słyszał chyba każdy, ale... czy potrafisz przypisać je do właściwego filmu? Sprawdź swoją pamięć i wiedzę filmową w naszym quizie!
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Reklama