Bez wątpienia "13 posterunek" to jeden z najpopularniejszych polskich seriali komediowych. Choć emitowano go jedynie przez trzy lata, to wiele osób do teraz bardzo dobrze pamięta humorystyczne dialogi, niecodzienne sytuacje oraz charakterystycznych bohaterów. Fabuła serialu opowiadała o przygodach policjantów pracujących na jednym z komisariatów na obrzeżach Warszawy. W sumie wyprodukowano 41 odcinków. Choć to wydaje się niewiele, to wszyscy nadal bardzo dobrze pamiętamy tę produkcję. Na ile dokładnie? Sprawdź swoją wiedzę i się przekonaj!

0/20 Jak miał na imię pies komendanta? Azor Pershing Rakieta 0/20 Ile żon miał Stępień? Jedną Dwie Trzy 0/20 Jak miał na nazwisko główny bohater o imieniu Cezary? Cezary Nowak Kowalski 0/20 Jak miała na imię siostra Cezarego? Zofia Jola Agnieszka 0/20 Kto jest idolem Arniego? Bruce Lee Arnold Schwarzenegger Rambo 0/20 Który z policjantów przez jakiś czas pomieszkiwał w celi? Jola Kasia Rysio 0/20 Jaką piosenkę zaśpiewał Czarek podczas wizyty przedszkolaków na posterunku? "Kolorowe kredki" "Radiotelegrafisty" "Ptasie Radio" 0/20 Jak brzmią nazwiska inspektorów, którzy często kontrolowali 13 posterunek i szukali "haka" na policjantów? Ciapara i Pierzchała Ciapara i Kot Kot i Pierzchała 0/20 Siostra posterunkowego Czarka często prosiła go o to, aby ten: Dawał kieszonkowe Robił jej śniadania Pisał jej usprawiedliwienia do szkoły 0/20 Na kogo ksiądz proboszcz najczęściej wnosił skargi na policji? Na świadków jehowy Na prostytutki Na narkomanów 0/20 Gdzie policjanci najczęściej chowali trupy? W gabinecie komendanta W piwnicy W szafie 0/20 Czarek zbudował prysznic, w którym mogła/mogły się zmieścić: Jedna osoba Dwie osoby Trzy osoby 0/20 Jakie zwierzęta zaatakowały policjantów z 13 posterunku? Szczury Pszczoły Pchły 0/20 Jak nazywa się reżyser 13 posterunku? Maciej Ślesicki Marcin Bukowski Mateusz Wader 0/20 Jak miał na nazwisko syn ministra? Bączek Pączek Rączek 0/20 Z jakiego powodu pierwsza Zofia zakończyła pracę na 13 posterunku? Została zwolniona Została przeniesiona do wydziału kontroli wewnętrznej Została przeniesiona na inny posterunek 0/20 Jak nazywał się zespół założony przez policjantów z 13 posterunku? Ogórki Zdzisława Mizeria Władysława Kiszone Mieczysława 0/20 Kto najczęściej odbierał telefon? Arnie Stępień Luksus 0/20 Która z postaci w serialu jest biseksualna? Agnieszka Angelika Jola 0/20 Jak na imię miała reporterka, która pojawiała się na 13 posterunku? Mariola Marcelina Mirella Twój wynik