Bez względu na to, czy patrzymy na czasy PRL-u z sentymentem, czy cieszymy się, że już minęły, to jednak trudno zaprzeczyć, że były one w wielu aspektach naprawdę wyjątkowe. Przedmioty, potrawy oraz zachowania charakterystyczne dla tamtego okresu stały się głównym tematem wielu książek i filmów. A wielu z nas często wraca pamięcią do tamtych chwil. Jak dobrze pamiętacie codzienne życie w tych czasach? A może ten okres znacie tylko z historii i chcecie się czegoś dowiedzieć? Zmierzcie się z naszym quizem i przekonajcie się, ile wiecie o życiu w PRL!

0/15 Jak nazywał się sklep, w którym można było kupować zachodnie towary lub luksusowe towary polskie, których nie było w żadnych innych sklepach? Baltona Giewex Pewex 0/15 Jak się nazywało legendarne mydło z czasów PRL? Biały Kruk Biały Jeleń Biała Sarna 0/15 Który dzień tygodnia w PRL-u był dniem bezmięsnym? Poniedziałek Wtorek Środa 0/15 Które współczesne miasto nazywało się Stalinogród w latach 1953-1956? Dąbrowa Górnicza Jaworzno Katowice 0/15 Czym było tzw. "bykowe" w PRL-u? Podatkiem płaconym przez właścicieli bydła Płaceniem alimentów Podatkiem płaconym przez bezdzietnych 0/15 Kim był "przodownik pracy" w PRL? Osobą, która wykonywała 300% normy za tą samą stawkę, co inni Osobą, która miała wyższy stopień, niż inni pracownicy Osobą, która obijała się w pracy 0/15 Największym świętem w PRL-u był/było… Dzień Konstytucji 3 maja Dzień Kobiet Święto Pracy 0/15 W jaki sposób można było otrzymać paszport w PRL? Paszport otrzymywało się po złożeniu odpowiedniego wniosku Paszport otrzymywało się jako nagrodę za służenie władzy Paszport otrzymywało się w zamian za konkretną sumę pieniędzy 0/15 Jak nazywała się "polska coca-cola" w czasach PRL? Polo Coca Cola Polo Cola Polo Cockta 0/15 Jak długo w PRL-u czekało się na przydział mieszkania? Kilka miesięcy Kilka lat Nie czekało się, bo nie było takiej możliwości 0/15 Co często wisiało w drzwiach do kuchni a czasach PRL-u? Łapacze snów Sznurki Koraliki 0/15 Mebel o numerze "366" to: Tapczan Meblościanka Fotel 0/15 Najpopularniejszym samochodem w PRL-u był: Alfa Romeo 147 Fiat 126p Chrysler PT Cruiser 0/15 W PRL-u popularnym środkiem transportu był/było: Metro Pociąg Tramwaj 0/15 Tych, którzy zbyt często chodzili na przerwy w pracy, nazywano… Bumelantami Bumelami Bulantami Twój wynik