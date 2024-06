Michał Probierz w piątek do północy musi wysłać do UEFA listę 26 piłkarzy, których zabierze ze sobą na Euro 2024. Aktualnie w szerokiej kadrze jest 29 zawodników. Po wieczornym meczu towarzyskim z Ukrainą selekcjoner będzie musiał skreślić trzy nazwiska. Wiemy, kto na pewno nie zostanie odesłany do domu na ostatniej prostej.