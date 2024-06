Wszyscy doskonale znamy ten schemat - mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor. Piłkarska reprezentacja Polski z wielkich turniejów odpada zazwyczaj po fazie grupowej. Trzy mecze i do domu.

Probierz wierzy, że będzie inaczej niż zwykle

Do tego nawiązał jeden z kibiców. Ilość stylizacji mówi, że Probierz przygotował się tylko na 3 mecze - napisał internauta.

Na ten komentarz odpowiedział selekcjoner. Wręcz przeciwnie mam więcej i wierzę, że je ubiorę. Dzięki zawodnikom, którzy walczą o powrót na boisko z kibicami, którzy nas wspierają. Polscy zawodnicy są najważniejsi i wspierajmy ich, dając wiarę w to, co robią. My sztab jesteśmy tylko do pomocy. Sztab medyczny to top fachowcy - podkreślił Probierz.