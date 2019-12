Lady Pank przypomina na koncertach muzykę do "O dwóch takich, co ukradli księżyc". Znamy daty

Zespół Lady Pank przygotował na przyszły rok dla swoich fanów sporą niespodziankę. Będzie to cykl czterech koncertów z piosenkami do filmu rysunkowego "O dwóch takich, co ukradli księżyc", do którego Jan Borysewicz i spółka stworzyli muzykę ponad 33 lata temu.