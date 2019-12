Sędzia Sławomir B. stracił immunitet. Jest zgoda na areszt

Warszawski sędzia Sławomir B. stracił immunitet. Izba Dyscyplinarna SN zgodziła się też na to, by pozbawić go wolności, jeśli stawiający mu zarzuty korupcyjne prokurator uzna za stosowne wystąpienie z takim wnioskiem - informuje piątkowa "Rzeczpospolita".