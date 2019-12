6 top trendów wnętrzarskich 2019 roku. Złoto, miedź, marmur

Przed nami 2020 r., a to oznacza nowe, ciekawe trendy, które będą rządzić naszymi wnętrzami. Przynajmniej u tych osób, które lubią śledzić nowinki i wprowadzać je do swojego otoczenia. Jednak są i tacy, którzy polubili trendy z tego roku i nie mają zamiaru się z nimi rozstawać. I bardzo dobrze! Rok 2019 przyniósł sporo elementów, które można wykorzystać także w kolejnych miesiącach, a może nawet i latach. Niektóre z trendów to powrót do klasyki – a ta przecież nigdy nie wychodzi z mody.