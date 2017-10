Zakłady produkcji cukierniczej Vobro – polski producent czekoladek



Zakłady Produkcji Cukierniczej Vobro są polskim producentem czekoladek, który na rynku funkcjonuje od 1986 r. Firma ta od lat słynie z produkcji bombonierek, które idealnie sprawdzają się w roli prezentu na wyjątkowe okazje. Ich zaletą jest wysokiej jakości czekolada oraz pozostałe składniki, które sprowadzane są z różnych państw. Co więcej, polska firma Vobro, wychodząc naprzeciw potrzebom konsumentów, stale poszerza swój asortyment, m.in. o produkty o produkty mniej formalne, dla szerszej grupy klientów, których kupno sprzyja nie tylko wyjątkowym okazjom.



Jakie czekoladki wybrać na prezent?



Dobrej jakości czekoladki są uniwersalnym pomysłem na prezent, który można podarować każdej osobie, bez względu na okazję. Przy wybieraniu pralin należy zwrócić uwagę przede wszystkim na jakość czekolady, użytej do ich produkcji. W tym zakresie można zaufać firmie Vobro – producentowi kultowych czekoladek Frutti di Mare, które spośród innych pralin wyróżniają się swoim fantazyjnym kształtem. Produkty z tej serii występują w kilku różnych smakach: kakaowym, orzechowym, mlecznym oraz toffi. Co istotne, każdemu smakowi czekoladek przyporządkowany jest inny kształt. Nie bez znaczenia jest to, że poszczególne produkty z serii Frutti di Mare różnią się od siebie opakowaniem oraz gramaturą. Wszystkie bombonierki tej marki charakteryzują się wyszukaną i elegancką szatą graficzną, która została zaprojektowana zgodnie z obecnie obowiązującymi trendami.



Czekoladki Frutti di Mare na każdą okazję!



W kultowej serii pralin Vobro – Frutti di Mare można znaleźć również czekoladki, stworzone z myślą o nieformalnych okazjach. Dostępne są one w dwóch wariantach smakowych: tradycyjnym oraz crunchy. Każda pralinka jest pakowana oddzielnie w zawijkę i umieszczona w kartonowym opakowaniu. Podobnie jak wszystkie czekoladki z serii Frutti di Mare cechują się fantazyjnym kształtem, który nadaje pralinom śródziemnomorskiego charakteru. Nie bez znaczenia jest to, że oba warianty tych czekoladek są miksem smaków (2 smaki w każdym opakowaniu).