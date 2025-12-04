Z badania omawianego przez dziennik wynika, że 11 proc. respondentów wciąż ocenia Polskę jako kraj biedny. Przywoływani w artykule eksperci wskazują, że taki wynik to m.in. pamięć po propagandzie z epoki Gierka (Edwarda, pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego PZPR w PRL w latach 1970-1980 - PAP) wzbudza w ludziach nieufność wobec danych. A te wskazują, że Polska wkrótce może znaleźć się wśród najbogatszych państw świata.

Staniemy się 20. największą gospodarką świata

"Międzynarodowy Fundusz Walutowy ogłosił w październiku, że według jego prognoz PKB Polski osiągnie w tym roku 1,04 bln dol. Oznaczać to będzie, że staniemy się 20. największą gospodarką świata" – pisze "Rzeczpospolita".

Reklama

Jak wynika z omawianych w artykule badań, Polacy są pesymistami. Tylko co piąty zdaje sobie sprawę z kondycji polskiej gospodarki na tle innych krajów. Jak podkreślono, zdaniem aż 43 proc. badanych nasz kraj pod względem zamożności plasuje się między 51. a 100. miejscem na świecie.

Obawy Polaków

Polacy tradycyjnie lubią narzekać na swoją sytuację zdrowotną, majątkową, finansową itp. – komentuje cytowany w artykule dr Adam Czarnecki, wiceprezes ARC Rynek i Opinia. Jednocześnie wiele osób ciągle ma realnie dosyć trudną sytuację finansową i w takim kontekście trudno to powiązać z bardzo dobrą sytuacją ekonomiczną kraju – dodaje.

Eksperci tłumaczą też m.in., że oceniając gospodarkę, Polacy bazują na obserwacjach z własnego otoczenia. Ci, którzy pracują w małych firmach, obawiają się o pracę; świeżo w pamięci ludzi jest też wysoka inflacja.