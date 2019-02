Malediwy



Dlaczego Malediwy nazywają się Malediwy? Bo są niesamowicie malownicze! To jest dokładnie to miejsce, które widujesz w snach. Rajska, zielona wyspa rzucona na błękitne wody Oceanu Indyjskiego, skrywającego malownicze rafy koralowe. Możesz do nich zanurkować w każdej chwili. Przy odrobinie szczęścia spotkasz żółwie i delfiny. No i te urokliwe domki na wodzie, do których droga wiedzie specjalnym drewnianym pomostem. Z każdego domku można zejść od razu do wody. Nigdy żaden ocean nie był bardziej na wyciągnięcie reki niż właśnie na Malediwach.



Wyspy Zielonego Przylądka



Daleko, daleko, gdzie nie sięga wzrok i ludzkie myśli, niemal na środku Oceanu Atlantyckiego znajdują się niewielkie Wyspy Zielonego Przylądka. Właściwie nie do końca wiadomo, dlaczego akurat zielonego, bo powulkaniczny krajobraz nie zachęca roślinności do bujnego wzrostu. Za to znajdziemy jej sporo wzdłuż wybrzeża. No i ta zielona, a właściwie szmaragdowa woda w oceanie może wiele tłumaczyć. Jedną z atrakcji przygotowaną dla turystów jest wycieczka po oceanie łodzią z przezroczystym dnem. Wyspy Zielonego Przylądka geograficznie i kulturowo należą do Afryki. Kolorowo, egzotycznie, beztrosko i smacznie – tak jest na Wyspach Zielonego Przylądka.



Madagaskar

Afryka dzika dawno odkryta? No chyba nie do końca, bo na Madagaskarze czas stoi w miejscu. Bezkresne sawanny, olbrzymie baobaby, niezwykłe zwierzęta i drogi, które hmm… właściwie ciągle są tylko umowne – jak safari to koniecznie na Madagaskarze. Co nie znaczy, że musisz spędzić wakacje w spartańskich warunkach, śpiąc pod gołym niebem. Na turystów czekają luksusowe hotele i doskonale zagospodarowane plaże. U wybrzeży Madagaskaru znajduje się sporo mniejszych wysp, na które warto dopłynąć łódką. Romantyzm gwarantowany. Może z tego powodu na Madagaskar często jeżdżą nowożeńcy.



Dominikana



Luksus w najlepszym wydaniu. Pocztówkowe wakacje na białej plaży z lazurową wodą oceanu. Do tego hamak pod palmami i mleczko ze świeżo rozłupanego kokosa. Tak w skrócie można opisać wakacje na Dominikanie. Wygodne hotele, dyskretna, ale wysoko wykwalifikowana obsługa – jednym słowem: raj na ziemi.



Na Dominikanie można też udać się na wycieczkę wysokogórską i… zanurkować pod wodospadem. Prawdziwa gratka dla miłośników adrenaliny. Stolica wyspy – Santo Domingo – pamięta czasy Krzysztofa Kolumba. Warto tam zajrzeć i pooglądać zabytki architektury z okresu kolonialnego.



Kuba



Chcesz zobaczyć, jak wyglądała Ameryka w latach pięćdziesiątych? Jedź na Kubę! Skomplikowana sytuacja gospodarczo-polityczna sprawiła, że po kubańskich ulicach wciąż jeżdżą amerykańskie samochody, które wyprodukowano właśnie w latach pięćdziesiątych.



Ale Kuba to nie Ameryka. To kraj i wyspa jedyna w swoim rodzaju. Bo gdzie indziej można w środku dnia tańczyć na ulicy ot tak, bo z pobliskiego okna słychać dźwięki salsy? Dla Kubańczyków, szczególnie mieszkańców starej Hawany, to norma. Oni wiedzą jak cieszyć się życiem i gdzie kupić najlepsze kubańskie cygara. Nawet jeśli nie jesteś palaczem, cygara po prostu musisz spróbować.



Przy wszystkich niespodziankach, jakie może nam zapewnić Kuba, nie można zapomnieć, że to wyspa. A jak wyspa, to plaża, ocean, sporty wodne i słońce. Kuba to dobry wybór dla aktywnych globtroterów. Tu nie można się nudzić.



