Czego potrzebują i pragną, o czym śnią i marzą Twoi klienci? Niezależnie od branży, w której działasz musisz dać im coś nowego, pomóc lub podsunąć jakiś pomysł. Chcą abyś zapracował na ich zaufanie – musisz po prostu pokazać, że możesz osiągnąć lub dać to, co obiecujesz. Lubią być też słuchani i mieć poczucie, że dbasz o ich potrzeby. Dobrze jeśli to coś, co im dajesz jest atrakcyjne w ich odczuciu. Do tego kochają świetną komunikację – mów do nich prostym i zrozumiałym dla nich językiem, a dotrzesz prosto do serca każdego z nich. Stwórz więź. Wskaż wyraźną wartość. Ups… tylko, że nie przekażesz tego wszystkiego i nie dotrzesz do swoich odbiorców na wszystkich interesujących Cię rynkach i posługujących się różnymi językami bez wsparcia profesjonalnego dostawcy usług tłumaczeniowych. Sprawdź, co zyskasz wybierając wysokiej klasy dostawcę usług tłumaczeniowych, który stanie się kimś w rodzaju Twojego agenta.

Tłumaczenie, które jest nieskazitelne

Nikołaj Wasilewicz Gogol uważał, że „tłumaczenie powinno przypominać szybę, całkowicie przezroczystą, tak aby czytelnik nie zauważył jej istnienia”.



Marzy Ci się brak krępujących błędów, które w bardzo niekorzystnym świetle postawią Twoją osobę, markę lub firmę? To bardzo naturalne. Wybór renomowanego biura tłumaczeń robi różnicę i da Ci dokładnie to, czego potrzebujesz. Szczególne znaczenie ma to w przypadku, gdy chodzi o tłumaczenia techniczne.



Dokładność, precyzja, rzetelność, skrupulatność czy dbałość o detale „pracują” na najwyższą jakość przekładu. Jak to się mówi, diabeł tkwi w szczegółach. Zresztą trudno sobie wyobrazić, aby odbiorca czy klient Twojego tekstu, informacji czy podręcznika użytkownika był zachwycony z powodu kalania jego języka ojczystego, tworzenia niezrozumiałych neologizmów czy sztucznego i sztywnego gorsetu przekładu, który już na pierwszy rzut oka pokazuje, że nie dbasz o osobę, do której kierujesz swoje słowa.



Badania Common Sense Advisory mówią jasno – współczesny człowiek o wiele chętniej podejmie pozytywną decyzję zakupową jeśli informacje o produkcje są dostępne w jego języku. Stąd coraz częściej wiele firm szuka nie tylko usługi tłumaczeń, ale i lokalizacji. Wszystko po to, aby wysłać do potencjalnych odbiorców najbardziej naturalny komunikat, który pozwoli stworzyć z nimi więź i zbuduje silną komunikację. A to już jest siła i władza.



Trzeba jednak pamiętać, że nie ma wartościowego tłumaczenia technicznego bez ludzi – w renomowanym biurze tłumaczeń masz do swojej dyspozycji sieć najwyższej klasy tłumaczy, specjalistów, native speakerów, korektorów i redaktorów oraz osobę kierownika projektu, który trzyma rękę na pulsie, aby w procesie tłumaczenia nie pominąć nawet najdrobniejszego detalu.

Eksperci w dziedzinie tłumaczeń technicznych



Fredrich von Gentz powiedział kiedyś: „ile trudności i nieporozumień można by uniknąć, ile czasu oszczędzić, oddając sprawy w zaufane ręce tłumacza”. Z kolei Ignacy Krasicki zwracał uwagę na to, iż: „przeświadczyć się o tym należy, jako tłumaczenie, lubo się zdaje mniej ważną być rzeczą, w istocie jednak jest kunsztem i szacownym, i wielce trudnym, a zatem nie jest pospolitych umysłów pracą…”.



Ostatnim, czego pragnie każdy profesjonalista, to współpraca z kimś, kto nim nie jest. Ekspert w dziedzinie tłumaczeń jest nie tylko tym, kto umożliwia osobom posługującym się innym językiem poznanie Twojego świata, ale i jest kimś w rodzaju Twojego agenta i zarazem przewodnika oprowadzającego po tym miejscu.



Tłumacz, który znakomicie posługuje się polszczyzną i w stopniu biegłym ma opanowany język obcy, a do tego jest świetnym specjalistą w Twojej dziedzinie, to profesjonalista, który wykona dla Ciebie wysokiej klasy tłumaczenie techniczne. Laik nie udźwignie ciężaru takiego przekładu. Fachowca dosłownie wyczuwa się w każdym słowie – swobodnie i z lekkością posługuje się terminologią i żargonem branżowym. Do tego od pierwszych chwili widać, że rozumie o czym jest tekst oraz potrafi to przekazać z chirurgiczną precyzją i w dobrym stylu dostrzegalnym w języku odbiorcy docelowego.



Jego rola jest ogromna. Bywa tłumaczem skomplikowanych dokumentacji medycznych, od których dokładności zależy czyjeś zdrowie i życie. Czasem jest tym, kto umożliwia obsługę skomplikowanego urządzenia, dzięki któremu produkcja firmy może wejść na nowy poziom wydajności. Jest też pomocnikiem w zawiłych sprawach związanych z językiem prawa, od jego wiedzy i umiejętności zależy to czy np. będziesz mógł podpisać intratny kontrakt, zarobić ogromne pieniądze, ale i nie ponieść niechcianych konsekwencji prawnych.



Renomowane biuro tłumaczeń jest więc naturalnym kierunkiem, w którym udaje się wiele firm realizujących poważne i duże projekty związane z tłumaczeniami technicznymi. Atutem jest też sieć kontaktów – dosłownie na wejściu masz dostęp do wielu doświadczonych i utalentowanych lingwistów, z którymi współpraca to czysta przyjemność.

Specjalistyczna wiedza tłumaczy



Witruwiusz mawiał, że „ani bowiem talent bez wiedzy, ani wiedza bez talentu nie mogą stworzyć doskonałego mistrza”. Brian Tracy podkreśla z kolei: „sukces nie jest kwestią cudu, ani szczęśliwego trafu. Wszystko, co się dzieje, ma swoje przyczyny”. Seneka Młodszy mówi zaś o tym, że „jeśli ktoś nie wie do jakiego portu płynie, żaden wiatr nie jest dla niego korzystny”.



Słowa te dobrze odnoszą się do tłumaczeń technicznych, których wykonanie wymaga spełnienie ściśle określonych wymagań, aby otrzymać profesjonalizm na każdym etapie procesu translacji.



Bycie świetnym lingwistą nie oznacza od razu bycia świetnym tłumaczem tekstów technicznych. Potrzeba tutaj czegoś „więcej” – wiedzy z konkretnej branży związanej z materiałem, który ma być przetłumaczony.



Tłumacze tworzący zespół renomowanego biura tłumaczeń przechodzą przez sito kwalifikacji, testów i rozmów. Każdy, kto przetrwa ten „chrzest” wchodzi w sieć wysokiej klasy ekspertów gwarantujących otrzymanie dokładnie tego, czego wymagasz, potrzebujesz, pragniesz.



Tomasz Muszyński z biura tłumaczeń SUPERTŁUMACZ® zwraca uwagę na rolę specjalizacji u tłumacza – niezbędne są doświadczenie i wiedza, aby pomóc klientom sprawnie pokonać problemy zw. z różnicami językowymi, rozbieżnościami w terminologii, żargonem branżowym czy kontekstami kulturowymi. Nikt nie chce współpracować z kimś, kto utknie w pracy, ponieważ nie radzi sobie z tematem. Co więcej, podkreśla wagę doboru najbardziej odpowiedniego tłumacza do konkretnego projektu, co zresztą przekłada się na gwarancję jakości i jeszcze większą efektywność tłumaczeń technicznych.



Dodajmy jeszcze coś ważnego. Czasem nawet utalentowany tłumacz i zarazem bardzo dobry ekspert w danym temacie może potrzebować wsparcia. W renomowanym biurze tłumaczeń otrzyma wsparcie – dosłownie „od ręki” może liczyć na konsultacje z innymi specjalistami. W ten sposób nie utknie w pracy i sprawnie może wykonać zlecenie.

Tłumaczenia, które dają wyniki



Henry Ford powiedział: „jeśli jest w ogóle jakiś sekret sukcesu, leży on w umiejętności przyjęcia punktu widzenia innych i patrzeniu na rzeczy zarówno z pozycji rozmówcy, jak i własnej”. Giovanni Boccaccio zwracał uwagę na to, iż „ze świata tego każdy ma tyle, ile sobie weźmie”. Carlos Ghosn z kolei wylicza „składniki sukcesu: wizja, strategia, zaangażowanie, rezultaty”.



Sukces ma wiele twarzy. Przybiera postać udanej współpracy biznesowej, wejścia do nowego kraju, odniesienia spektakularnego sukcesu sprzedażowego, świetnie przyjętej publikacji naukowej czy kampanii reklamowej, która przynosi niemal natychmiastowe pieniądze.



Niezależnie od tego, czym dla Ciebie jest sukces, profesjonaliści pomogą Ci być skutecznym w tym, co robisz. Dołożą wszelkich starań, abyś mógł przełożyć osiągnięcia z rynku lokalnego na międzynarodowy. Poza tym „pracują” na Twój jak najlepszy wizerunek. Do tego mają niezbędne doświadczenie, wiedzę i umiejętności, aby zbudować silną komunikację z odbiorcą.



Współpracując z renomowanym dostawcą można mieć pewność, że jest to inwestycja warta swojej ceny. Efekty osiągają bowiem przez wypracowane standardy i modele usługi tłumaczeń technicznych, a także sieć wysokiej klasy tłumaczy i ekspertów w wielu różnych dziedzinach. W ten sposób są w stanie profesjonalnie wykonać złożone projekty, skrócić czas realizacji, zrobić więcej, zaoferować Ci szeroki zakres usług, a także dać coś więcej niż tylko tłumaczenia, ale kompleksową usługę.

Jasne warunki współpracy



Jak powiedział Michał Anioł „nie należy lekceważyć drobnostek, bo od nich zależy doskonałość”.



Cena, sposób oraz terminy płatności, czas i sposób dostawy tłumaczenia technicznego, opieka kierownika projektu, wszelkie kwestie związane z prawa autorskimi czy poufnością danych mają dla Ciebie ogromne znaczenie. Terry Pratchett powiedział kiedyś, że „rzeczywistość często zawodzi, gdy chodzi o drobne, przynoszące satysfakcję detale”.



Profesjonalny dostawca usług tłumaczeniowych wymieni wszystkie warunki współpracy w swojej ofercie. Będzie się starał, aby jego propozycja była jak najbardziej klarowna, jasna i zrozumiała dla Ciebie. Do tego jest elastyczny, wysłucha Cię i weźmie pod uwagę wszelkie indywidualne potrzeby i wymagania, tak, aby całość procesu tłumaczenia mogła przebiec profesjonalnie, sprawnie i przyjemnie dla obu stron.



Nie ma wątpliwości, co do tego, że współpraca ze specjalistami z sieci renomowanego biura tłumaczeń to wiele zysków dla Ciebie i Twojej firmy. Dobrze mieć w pamięci słynne słowa Esther Dyson mówiące o tym, że „posiadanie kapitału intelektualnego niewiele różni się od posiadania nieruchomości. Aby uzyskać dochód trzeba stale inwestować, a nie tylko ściągać czynsz”.