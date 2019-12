36-letni Margarido przed tym sezonem podpisał z Jastrzębskiem Węglem dwuletni kontrakt. Miał być zmiennikiem reprezentanta Niemiec Lukasa Kampy, podstawowego rozgrywającego zespołu.

W związku z jego przedłużającą się przerwą w grze wynikającą z kontuzji pleców, jak również dużą intensywnością meczów, byliśmy zmuszeni rozpocząć poszukiwania zawodnika, który uzupełniłby skład. Cieszymy się, że udało nam się szybko i sprawnie rozwiązać tę kwestię. Mam nadzieję, że Arturo Iglesias zapewni drużynie utrzymanie wysokiej jakości tak w treningu, jak i w meczach – ocenił prezes JW Adam Gorol, cytowany w klubowym komunikacie.

24-letni Iglesias podpisał kontrakt obowiązujący do końca tego sezonu. Grał wcześniej m.in. w drugoligowym włoskim Conad Reggio Emilia, w poprzednim sezonie we francuskim Nantes Reze Metropole. Jesienią występował w portorykańskim Mulos de Juncos. Po zakończeniu rozgrywek został wolnym zawodnikiem.

Jastrzębski Węgiel to renomowany klub z wieloma znakomitymi graczami, wspaniałym trenerem i sztabem szkoleniowym, gdzie bardzo dobrze traktuje się zawodników. Fani tutaj są również bardzo mili. Dla mnie jest to pierwszy kontakt z tak poważną ligą i bardzo profesjonalnym klubem. O PlusLidze słyszałem same superlatywy – komplementował nowego pracodawcę Iglesias.

15 lat temu w Jastrzębskim Węglu grało dwóch Portorykańczyków – Jose i Victor Rivera, którzy nie byli spokrewnieni.