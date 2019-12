Zgodnie z uzgodnieniami pomiędzy klubami, kwota transferu nie zostanie ujawniona - oświadczono na stronie Pogoni.

Buksa przebywał od wtorku w Stanach Zjednoczonych, gdzie przechodził testy medyczne przed transferem do New England Revolution. W piątek wrócił do Szczecina, aby mieć okazję pożegnać się z kibicami Pogoni.

Czołowy napastnik polskiej ligi był piłkarzem "Portowców" przez ostatnie dwa lata. Jak przypomniał klub, rozegrał w tym czasie 55 oficjalnych meczów, w których strzelił 22 gole. Występował w kadrze do lat 21, był też powołany do seniorskiej reprezentacji Polski.

Jest wychowankiem krakowskiej Wisły, w wieku 17 lat trafił do włoskiej Novary Calcio, gdzie występował w zespołach młodzieżowych. Po roku wrócił do Polski i podpisał kontrakt z Lechią Gdańsk, w której zadebiutował w ekstraklasie. W 2016 roku przeniósł się do Zagłębia Lubin, a od początku 2018 roku grał w Pogoni.

W obecnym sezonie zdobył siedem bramek w ekstraklasie.