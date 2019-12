Pięciokrotny olimpijczyk (1994-2010) i mistrz igrzysk z Nagano (1998) urazu lewej nogi doznał w listopadowym meczu przeciw Sparcie Praga. W tym sezonie wystąpił w 21 meczach w barwach swojego klubu, którego jest wychowankiem, właścicielem, zawodnikiem, a także asystentem trenera, i zdobył 15 punktów, strzelając osiem bramek i dodając siedem asyst.

Chętnie zamieniłbym ławkę na lodowisko, ale nie chcę niczego przyspieszać, by niczego nie popsuć. Nie mam ciśnienia na jak najszybszy powrót - dodał słynny zawodnik NHL, trzeci strzelec w historii (766 goli) i drugi w klasyfikacji kanadyjskiej (1921 pkt), do której liczą się bramki i asysty. Więcej uzyskał tylko legendarny Wayne Gretzky.

Drużyna z Kladna, sześciokrotny mistrz kraju jeszcze z czasów Czechosłowacji, spadła do pierwszej ligi w 2014 roku i do 2019 r. walczyła o powrót do najwyższej klasy. W poprzednim sezonie awansowała do baraży, ale nie zdołała wygrać decydujących spotkań. W tym roku, wzmocniona przez Jagra, dopięła wreszcie celu. Obecnie zajmuje 11. miejsce w tabeli ekstraligi.

Hokeista jest członkiem elitarnego Klubu Potrójnego Złota (Triple Gold Club), mając w sportowym dorobku zwycięstwo w Pucharze Stanleya, mistrzostwo olimpijskie i mistrzostwo świata.