Reklama

AUTOR: Zosia Wdowińska, 9 lat

O przyrodzie należy pamiętać zawsze, czy to w normalnym życiu, czy też w tym trudnym dla wszystkich czasie. Ziemia jest naszym domem - miejscem, w którym żyjemy, rośniemy, dorastamy i starzejemy się, dlatego należy o nią dbać. Przyroda jest źródłem naszego życia, jej zdrowie to nasze zdrowie, pamiętajmy o tym! W okresie pandemii mamy więcej czasu na zwrócenie uwagi na to, co jest dla nas ważne. Uważam, że wypływ epidemii na środowisko możemy podzielić na ten dobry i ten zły.

Dzięki pandemii na całym świecie jest mniejsze zanieczyszczenie powietrza. Duży wpływ na to ma mniejsza liczba poruszających się samochodów i samolotów. Samoloty produkują dużo spalin, dlatego z każdym lotem rosło zanieczyszczenie powietrza. Kiedy ludzie praktycznie przestali podróżować samolotami, przyroda mogła odetchnąć. Natomiast jeśli chodzi o samochody, ludzie nie przestali zupełnie nimi jeździć, zmniejszyli jednak ilość wyjazdów np. do sklepów, galerii handlowych, restauracji, kin czy teatrów. Zamknięci w domach ludzie stęsknili się za przyrodą i zaczęli wybierać się na spacery. W domu i na balkonach pojawiło się więcej roślin, które mają pozytywny wpływ na środowisko. Kwarantanna uświadomiła ludziom, że do większości miejsc można dojść pieszo. Rodzice pracują w domach, a dzieci uczą się zdalnie, nie muszą więc codziennie dojeżdżać do swoich miejsc pracy oraz szkół, co również hamuje zanieczyszczenia, szczególnie te samochodowe. Ze względu na obawę przed zakażeniem koronawirusem, ludzie ograniczają nawet wyjeżdżanie do sklepów spożywczych. Robienie listy zakupów sprawia, że pamiętamy o tym co mamy kupić i nie musimy jeździć kilka razy. Czas spędzany w domu wiele osób wykorzystywało na przygotowywanie zdrowych posiłków, u mnie w domu pieczemy chleb, chałkę, pijemy dużo soków samodzielnie przygotowanych z warzyw i owoców oraz robimy zdrowe słodkości, zamiast kupować sklepowe słodycze.

Ludzie mają więcej czasu, co sprawiło, że zaczęli być bardziej uważni i kreatywni. Wiele osób zrozumiało, że świadome wybieranie artykułów w sklepach, a szczególnie zwracanie uwagi na ich składniki jest bardzo ważne. Na przykład unikanie oleju palmowego, przez którego produkcję wypalane są lasy, głównie w Malezji i Indonezji, czego efektem jest ogromna ilość uwalnianego dwutlenku węgla. Dodatkowo jeśli nie mamy danego produktu w domu staramy się go czymś zastąpić. Bojąc się o swoje zdrowie, rodziny zrezygnowały z wycieczek do galerii handlowych i innych sklepów odzieżowych. Zamiast tego niektórzy postanowili przerobić swoje stare ubrania na nowe, inne. Sprawia to, że nie tylko oszczędzają środowisko, ale i rozwijają swoją wyobraźnię. Te ubrania, których nie da się już przerobić mogą służyć np. jako szmatki do sprzątania w domu, dzięki czemu nie trzeba będzie kupować ręczników papierowych. W związku z tym, że tak wiele ludzi zostaje w domach, próbują oni nowych rzeczy. Między innymi robią własne kosmetyki ze składników naturalnych, dostępnych w kuchni np. z owoców, warzyw, ziół. Ja sama, pewnego dnia przygotowałam dla mamy maseczkę z kiwi, brązowego cukru, miodu, cytryny i oliwy z oliwek. Była to bardzo miła niespodzianka.

Pandemia ma również negatywny wpływ na środowisko, walka z nią niestety szkodzi naturze. Produkowane jest więcej plastikowych produktów. Jednorazowe rękawiczki i maseczki, zaśmiecają środowisko, ludzie często wyrzucają je na ulicę. Musimy pamiętać aby wyrzucać je w miejsca do tego przeznaczone. Możemy też kupić lub uszyć maseczki wielorazowego u użytku, które można uprać i wykorzystać na kolejny dzień. Płyny do dezynfekcji powinniśmy kupować w dużych opakowaniach i przelewać do mniejszych, które już mamy w domach, wtedy wykorzystujemy mniej plastiku.

Co możemy zrobić aby nie było następnych epidemii? Jak ograniczyć przenoszenie wirusów ze zwierząt na ludzi? Jak żyć w zgodzie z naturą? Oto moje rady:

Nie zabierajmy więcej przestrzeni przyrodzie, człowiek zabrał już 75% lądów!

Podróżujmy ekologicznie!

Kupujmy produkty lokalne!

Jedzmy mniej mięsa, kupujmy produkty dobrej jakości ze sprawdzonych miejsc!

Wspierajmy działania na rzecz klimatu i przyrody!

Reklama

Na wakacjach unikajmy atrakcji, które męczą zwierzęta, jak delfinaria, jazda na wielbłądach, cyrki!

Pamiętajmy o przyrodzie gdy zdejmiemy maseczki! Decyzje każdego z nas mają znaczenie! Działajmy razem z naturą a nie przeciwko niej. To łatwiejsze niż się wydaje. ©℗