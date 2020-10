We wtorek u sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski bpa Artura Mizińskiego stwierdzono obecność koronawirusa. Pozostaje on w izolacji domowej i stosuje się do zaleceń służb sanitarnych, z którymi jest w kontakcie - poinformowało PAP biuro prasowe Episkopatu.

W oświadczeniu przesłanym PAP podano, że we wtorek "stwierdzono obecność koronawirusa u bp. Artura Mizińskiego, Sekretarza Generalnego KEP. Bp Miziński pozostaje w izolacji domowej i stosuje się do zaleceń służb sanitarnych, z którymi jest w kontakcie".

W związku z zaistniałą sytuacją Sekretariat KEP wprowadził system pracy zdalnej.