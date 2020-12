Na tym dobrym obrazie pojawiają się jednak rysy. Niemcy właśnie wprowadzają twardy lockdown, który ma potrwać do 10 stycznia. Dla nas to ryzyko, bo to właśnieodbierają około jednej czwartej polskiego eksportu. Na pewno to spowolni napływ nowych zamówień, bo zapotrzebowanie na dobra konsumpcyjne będzie mniejsze ze względu na ograniczenia w funkcjonowaniu handlu. Ale to może być przejściowe. Wszystko zależy od tego, czy lockdown potrwa tylko do 10 stycznia, czy dłużej. Wiemy już, jak szybko potrafi odbudować się aktywność w przemyśle po zamrożeniu gospodarki - uważa Grzegorz Maliszewski. Dodaje, że najważniejsza jest drożność transportu międzynarodowego i utrzymanie ciągłości łańcuchów dostaw. To właśnie ich zerwanie wiosną doprowadziło do wstrzymania produkcji w niektórych branżach, np. motoryzacji.