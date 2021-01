Może będzie tak, że osoby, które wcześniej się zgłoszą przez stronę internetową, będą miały potem np. dwa dni wyłącznego dostępu do systemów rejestracyjnych. Czyli jeśli np. kolejna grupa powszechna zacznie się szczepić od 1 czerwca br., to pierwsze dwa dni dostęp do systemu wyznaczania terminów mógłby być tylko dla wcześniej zarejestrowanych – tłumaczy jeden z naszych rozmówców.