Jest kryzys graniczny (Alaksandr Łukaszenka przerzuca na Litwę i do Polski imigrantów ściąganych z Bliskiego Wschodu – red.), będą duże ćwiczenia wojskowe odbywające się na granicach państw NATO, jest również zwiększona obecność po naszej stronie, stronie litewskiej, estońskiej, polskiej straży granicznej i formacji wojskowych. To oczywiście zwiększa możliwość wystąpienia incydentów - mówił. Również po polskiej stronie można usłyszeć to, co w wywiadzie dla „FT” powiedział łotewski minister: przy okazji Zapad 21 istnieje wysokie ryzyko incydentów.