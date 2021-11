Bank Pekao dobrze wykorzystał trwające w trzecim kwartale ożywienie gospodarcze. Wzrost odnotowano w części detalicznej, widoczna jest również poprawa w segmencie dużych korporacji i bankowości przedsiębiorstw.

Duży popyt na kredyty, trzymane pod kontrolą koszty i wysoka jakość portfela kredytowego pozwoliły Pekao na powrót zysku netto do poziomu sprzed pandemii. W porównaniu do pierwszych dziewięciu miesięcy 2020 r. wzrosły one o 62 proc., osiągając poziom 1,481 mld zł - to tyle samo co w pierwszych dziewięciu miesiącach przedpandemicznego 2019 r.

- Trzeci kwartał był czasem kontynuacji gospodarczego ożywienia po pandemii, a my potrafiliśmy przekuć to odreagowanie na dobre wyniki naszego banku. Wróciły już one na dobre do poziomów sprzed pandemii - mówi Leszek Skiba, prezes Banku Pekao. - Co ważne aktywność naszych klientów rośnie nie tylko w porównaniu z poprzednim rokiem, ale i poprzednim kwartałem, mamy duży popyt na kredyty, zwłaszcza wśród małych i średnich firm i klientów indywidualnych - podkreśla.

Jak tłumaczy prezes Pekao, wzrost rentowności banku to efekt ciągłej pracy nad efektywnością i obniżania kosztów operacyjnych. - Dzięki tym działaniom powtarzalne ROE w trzecim kwartale wyniosło ponad 9 proc., a to w środowisku wyższych stóp procentowych powoduje, że spodziewamy się szybszego niż zakładaliśmy w strategii, osiągnięcia dwucyfrowego poziomu tego wskaźnika - mówi Leszek Skiba.

Bank Pekao znacznie, bo o 10 proc., zwiększył portfel kredytów do 171,4 mld zł na koniec trzeciego kwartału. Nowa sprzedaż kredytów dla klientów indywidualnych (łącznie gotówkowych i hipotecznych) wzrosła w okresie lipiec-wrzesień 2021 r. w porównaniu z ubiegłym rokiem aż o 61 proc., a nowa sprzedaż kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw zwiększyła się o 40 proc.

Analitycy zwracają uwagę, że dobre wyniki dotyczą zarówno detalu, jak i korporacji, co dowodzi, że bazują na stabilnych podstawach. Zwracają też uwagę na korzystną dynamikę zmian z kwartału na kwartał. Na koniec czerwca wartość kredytów dla klientów indywidualnych wynosiła 80,9 mld zł, na koniec września osiągnęła już 82,3 mld zł.

Dobra koniunktura gospodarcza przełożyła się również na rosnące zainteresowanie finansowaniem ze strony firm. Wolumen kredytów w segmencie przedsiębiorstw zwiększył się w III kw. 2021 rok do roku o niemal jedną piątą i urósł o 9 proc. w porównaniu z II kw. Na koniec trzeciego kwartału Bank Pekao zwiększył sumę kredytów korporacyjnych do 89,1 mld zł. To 15 proc. wzrostu w odniesieniu do ubiegłego roku.

Zauważalnie rosną również depozyty - w stosunku do III kw. 2020 r. odnotowano wzrost o 9 proc., a uwzględniając przejęte aktywa dawanego Idea Banku o 12 proc. Jednocześnie zwiększyła się liczba rachunków klientów indywidualnych o ok. 160 tys., czyli 4 proc.

Co istotne, bank poprawia nie tylko wyniki bezwzględne, ale sukcesywnie zwiększa swoją efektywność - dochody przypadające na jeden etat zwiększyły się aż o 23 proc. relacja koszty/dochody zmniejszyła się natomiast o 4 pkt proc. w porównaniu do analogicznego kwartału w ubiegłym roku.

Bank zdecydowanie stawia też kolejne kroki w dziedzinie digitalizacji. Niedawno ulepszył aplikację PeoPay, upraszczając niektóre funkcje oraz dodając moduł inwestycji i biura maklerskiego. Dzięki temu, że trzyma rękę na pulsie zmieniających się oczekiwań, liczba aktywnych klientów bankowości mobilnej wzrosła do 2,3 mln, czyli o 19 proc. Sama liczba użytkowników to nie wszystko - rośnie także ich aktywność - udział pożyczek gotówkowych sprzedawanych drogą cyfrową zwiększył się do 62 proc. z 53 proc. w III kw. 2020 r.

Ten trend sprawia, że sukcesywnie rośnie wskaźnik digitalizacji mierzący cyfrowe możliwości dostępu do usług bankowych. Wiosną władze Banku Pekao założyły, że w 2024 r. powinien on osiągnąć prawie 100 proc. Od tego czasu zdążył wzrosnąć o 5 pkt proc. do 55 proc.

Wiele wskazuje na to, że bank również w przyszłości może liczyć na śrubowanie swoich wyników. Sprzyjać temu będzie niska stopa bezrobocia, zastrzyk gotówki z funduszy unijnych, a na wynik odsetkowy banków wpłyną podwyżki stóp procentowych.

Na uwagę zasługują nie tylko wyniki finansowe Banku Pekao. Jak podkreślono, przy okazji prezentacji raportu finansowego, w strategii Pekao istotny jest również komponent ESG. Przykładem dbałości o zrównoważony rozwój jest nawiązanie współpracy z UN Global Compact - inicjatywą Organizacji Narodów Zjednoczonych zrzeszającą aktualnie ponad 14 tys. firm oraz 3 tys. instytucji ze 166 krajów, które opierają swoją działalność na dziesięciu uniwersalnych zasadach z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

GRK