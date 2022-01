Dawid przeszedł zabieg discektomii przepukliny krążka międzykręgowego na poziomie L5/S1. Dyskopatię odcinka lędźwiowego kręgosłupa miał od kilku lat, ale w tym sezonie nastąpiło pogorszenie. Rehabilitacja zachowawcza nie przynosiła zadowalających rezultatów - wyjaśnił klubowy fizjoterapeuta Bartosz Celadyn.

Zawodnik poddał się operacji w krakowskim szpitalu i - jak sam poinformował w klubowych mediach - wszystko przebiegło bez żadnych komplikacji.

Teraz czeka go rehabilitacja, a powrót do pełnej sprawności może potrwać około trzech miesięcy. Jest zatem wielce prawdopodobne, że nie pomoże już zespołowi w rozgrywkach krajowych i międzynarodowych w tym sezonie - dodał rzecznik klubu Marcin Fejkiel.

Zaznaczył, że niewykluczone, że klub pozyska zawodnika na pozycję środkowego bloku. To byłby drugi taki "wymuszony" transfer w zespole trenera Andrei Gardiniego w tym sezonie. W grudniu do ekipy dołączył węgierski atakujący Arpad Baroti, który zastąpił Francuza Stephena Boyera. Mistrz olimpijski z Tokio pod koniec listopada doznał złamania kości śródręcza (poza halą), przeszedł operację zespolenia złamanej kości i po powrocie do Polski rozpoczął długą rekonwalescencję.

Jastrzębianie oprócz gry w PlusLidze rywalizują też w Lidze Mistrzów i Pucharze Polski.