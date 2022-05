PKO Bank Polski konsekwentnie realizuje swoją politykę finansowania odnawialnych źródeł energii i zwiększania zaangażowania w dekarbonizację polskiego systemu energetycznego. W 2021 r. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego udzieliła finansowania projektom w zakresie transformacji energetycznej o łącznej wartości przekraczającej 1 mld zł. Większość aktualnie realizowanych inicjatyw z segmentu OZE to farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Bank przewiduje, że zainteresowanie finansowaniem „zielonych projektów” będzie rosło. Obecnie - w związku z wyższymi cenami energii, spadkiem nakładów inwestycyjnych na 1 MW oraz coraz większą popularnością długoterminowych umów PPA - bank obserwuje większą popularność mieszanych struktur finansowych.

PKO BP współfinansuje m.in. budowę największej farmy fotowoltaicznej w Polsce i w tej części Europy. Farma Zwartowo ma powierzchnię 300 ha i jest zlokalizowana na Pomorzu, w powiecie wejherowskim. Zostanie wybudowana przez niemiecką firmę Goldbeck Solar we współpracy z polską spółką Respect Energy. Kwota finansowania kolejnej fazy inwestycji wynosi 635 mln zł. Farma docelowo będzie dostarczała zieloną energię do ok. 153 tys. gospodarstw domowych.