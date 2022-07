Środek ten, o który wnioskowały państwa członkowskie, będzie stosowany z mocą wsteczną od dnia 24 lutego 2022 r. i będzie obowiązywał do dnia 31 grudnia 2022 r.

Według szacunków Komisji, w następstwie inwazji Rosji na Ukrainę przesiedlonych zostało ponad 14 mln osób, czyli 30 proc. ludności Ukrainy. Ponad 6,2 mln Ukraińców udało się do państw UE, a prawie 8 mln musiało opuścić swoje domy, ale pozostało na Ukrainie.Inwazja na Ukrainę przyniosła niewypowiedziane cierpienia, ale pokazała również głębię solidarności między państwami UE. Środek ten pomoże państwom członkowskim przyjść z pomocą obywatelom Ukrainy zarówno przebywającym w UE, jak i tym, którzy pozostali w swoim kraju, ponieważ ułatwi dostarczanie ratujących życie towarów humanitarnych. Jest to działanie ze wszech miar właściwe - oświadczył Paolo Gentiloni, komisarz UE do spraw gospodarki.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz