Z puli nagród 76,5 mln dolarów australijskich w Australian Open polskim tenisistom przypadło 1 860 650, czyli ok. 5,7 mln złotych. Nieco ponad połowa tej kwoty - 940 tys. dol. (2,9 mln zł) - trafiła do Magdy Linette, która w rywalizacji singlistek dotarła do półfinału.

Łącznie z kwalifikacjami na kortach w Melbourne w singlu, deblu i mikście zaprezentowało się sześcioro biało-czerwonych, niektórzy w więcej niż jednej konkurencji Reklama Drugie miejsce w zestawieniu zajęli Iga Świątek i Hubert Hurkacz - po 338 250 dol. za dotarcie do 1/8 finału gry pojedynczej. Zieliński i Nys nie dali rady. Porażka w finale debla Australia Open [WIDEO] Zobacz również Najmniej zarobiła natomiast Alicja Rosolska. Po porażkach w pierwszej rundzie debla i miksta otrzymała 18 787 dolarów. Zarobki polskich tenisistów w Australian Open 2023 (kwoty w dolarach australijskich, 1 dolar = ok. 3,10 zł):

singiel debel mikst razem

Magda Linette 925 000 15 487 940 487

Iga Świątek 338 250 338 250

Hubert Hurkacz 338 250 338 250

Jan Zieliński 185 000 3 300 188 300

Magdalena Fręch 36 575 36 575

Alicja Rosolska 15 487 3 300 18 787 Reklama Michał Ignasiewicz Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję