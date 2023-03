Najbliższe cztery, pięć, sześć miesięcy będą kluczowe na polu walki na Ukrainie. Myślę, że jakiekolwiek perspektywy poważnych negocjacji z prezydentem Putinem - nie uważam, żeby był gotowy na nie dzisiaj - będą zależeć od postępów na polu bitwy. Więc, analitycznie rzecz biorąc, to, co jest ważne, to dostarczenie Ukraińcom całej pomocy, jaką tylko możliwie jesteśmy w stanie (...) kiedy oni przygotowują się do znaczącej ofensywy na wiosnę - powiedział Burns, występując podczas corocznego wysłuchania na temat światowych zagrożeń przed komisją Izby Reprezentantów do spraw wywiadu.

Cele Zachodu

Jak dodał, równocześnie Zachód powinien długoterminowo wzmacniać ukraińską obronność, by zapewnić, że nie dojdzie do powtórnej napaści ze strony Rosji.

Burns zaznaczył, że z powodu problemów, z którymi zmagają się Rosjanie - wymienił tu niedobór amunicji i żołnierzy, problemy z morale i konflikty między rosyjskimi dowódcami - nie będą w stanie poczynić żadnych znaczących postępów terytorialnych w tym roku.

Cele Putina

Szef CIA podkreślił jednak, że Putin liczy na to, że za pomocą długotrwałej wojny na wyniszczenie będzie w stanie przeczekać zarówno Ukrainę, jak i determinację Zachodu.

Dlatego myślę, że wyzwaniem jest przebicie (tego przekonania) - skonkludował Burns.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński