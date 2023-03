"Jestem bardzo szczęśliwy, uśmiechnięty od ucha do ucha, szczególnie dlatego, że był to król, który wiele znaczy" - powiedział po wtorkowej uroczystości w Pałacu Buckingham gitarzysta Queen. Ujawnił, że monarcha, nawiązując do tego, że obaj są w podobnym wieku, zażartował, czy kolana Maya wytrzymają tę część ceremonii, w której obdarowywany tytułem szlacheckim klęczy, na co muzyk odparł: "Tak, ledwo". May ma 75 lat, zaś Karol III jest o rok młodszy.

Dla Maya nie była to pierwsza wizyta w Pałacu Buckingham - w 2002 r. w czasie koncertu z okazji 50-lecia panowania królowej Elżbiety II stojąc na dachu pałacu odegrał gitarową wersję brytyjskiego hymnu "God Save The Queen", zaś w zeszłym roku jednym z najsłynniejszych utworów swojej macierzystej grupy, "We Will Rock You", zaczął koncert z okazji Platynowego Jubileuszu monarchini.

Brian May, który w 2020 r. miał arak serca, powiedział, że jest już w dobrej kondycji i grupa myśli o wyruszeniu w tym roku w trasę koncertową. Zespół Queen, który obecnie wraz z Mayem tworzy perkusista Roger Taylor, od 2011 r. koncertuje z amerykańskim wokalistą Adamem Lambertem.